Magazine Disney lança especial com curtas-metragens feitos em Libras Cada produção dura em torno de cinco minutos e vai ao ar antes do filme completo

O Disney Channel realiza o especial 12 Dias de Princesas a partir desta segunda-feira, 2, com filmes estrelados por princesas da Disney. Além das produções, o projeto conta com a exibição de curtas-metragens feitos na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os filmes exibidos vão desde clássicos como A Bela Adormecida e Branca de Neve e os Sete Anões até as histór...