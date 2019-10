Magazine Disney esta levando suas histórias encantadas para um mundo de atores reais Só nos últimos dez anos títulos como Alice no País das Maravilhas, Cinderella, Mogli, o Menino Lobo e A Bela e a Fera tiveram versões lançadas em live action

Não é de hoje que a Disney leva suas histórias encantadas para um mundo de atores reais. Só nos últimos dez anos títulos como Alice no País das Maravilhas (2010), Cinderella (2015), Mogli, o Menino Lobo (2016) e A Bela e a Fera (2017) tiveram versões lançadas em live action.Recentemente, foi a vez de rever clássicos como Dumbo, Alladin e O Rei Leão no escurinho do cine...