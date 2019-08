Magazine Disney e Sony não entram em acordo e Homem-Aranha está fora do Universo Cinematográfico da Marvel Segundo o site, especializado nos bastidores de Hollywood, a Disney pretendia divisão igual da arrecadação dos próximos filmes do herói

Uma notícia divulgada na tarde desta terça-feira (20) promete abalar todo o universo de filmes de heróis e seus fãs ao redor do mundo. A Disney, proprietária da Marvel Entertainement, não chegou a um acordo com a Sony Pictures, detentora dos direitos do Homem-Aranha, e o herói está fora da MCU ( Universo Cinematográfico da Marvel). O amigo da vizinhança, como é chamado, e...