Disney divulga trecho inédito de 'Aladdin'; assista

A Walt Disney Studios divulgou cena inédita de live action de Aladdin e deixou os fãs do desenho ainda mais ansiosos para a estreia do filme, que está marcada para o dia 23 de maio, inclusive no Brasil. A clássica imagem de Aladdin, interpretado pelo ator Mena Massoud, convidando Jasmine, papel da britânica Naomi Scott, para voar no tapete mágico foi divulgada nesta ...