Magazine Disney divulga 2º trailer de 'Malévola: Dona do Mal' Filme chega aos cinemas brasileiros em 18 de outubro de 2019

A Disney divulgou nesta segunda-feira, 8, o trailer oficial de Malévola: Dona do Mal. O filme é uma continuação da trama lançada em 2014 e será novamente protagonizado por Angelina Jolie.O vídeo, de pouco mais de dois minutos, mostra a fada de chifres incomodada com a possível perda de sua afilhada, a futura rainha Aurora (Elle Fanning), que pretende se casar com o...