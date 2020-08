Magazine Disney anuncia data de estreia de seu serviço de streaming no Brasil Plataforma Disney+ reunirá animações do estúdio, além de conteúdos de 'Star Wars', Pixar, Marvel e National Geographic

Depois de muita espera, a data de estreia da plataforma de streaming da Disney, a Disney+, no Brasil foi finalmente anunciada nesta terça-feira (18). De acordo com as redes sociais da marca, o serviço estará disponível na América Latina a partir do dia 17 de novembro. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o valor da assinatura nos países da região. Nesta segunda (17...