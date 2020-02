Magazine Discurso que parafraseava nazista faz com que edital de Prêmio Nacional das Artes seja arquivado Documento classifica como "inconteste" a associação do nazismo ao concurso e sugere seu imediato arquivamento. Decisão remete à fala do ex-secretário de Cultura Roberto Alvim

O discurso do ex-secretário de Cultura Roberto Alvim, no qual parafraseava o ministro nazista Joseph Goebbels, tornou insustentável uma defesa jurídica do edital do Prêmio Nacional das Artes, aponta parecer obtido pela reportagem do Estado via Lei de Acesso à Informação. O documento classifica como "inconteste" a associação do nazismo ao concurso e sugere seu imediat...