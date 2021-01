Magazine Discos como Gorillaz, da banda homônima, e Is This It, dos Strokes, completam duas décadas em 2021

Pode parecer que foi ontem, mas discos como Gorillaz, da banda homônima, e Is This It, dos Strokes, completam duas décadas em 2021. No início do século, grupos internacionais se despontavam na cena do rock por unir, de uma só vez, elementos da música eletrônica e outros gêneros sonoros, caso, por exemplo, da banda britânica Radiohead e de Bjork em seu disco Vesper...