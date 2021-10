Magazine Disco 'Let It Be', dos Beatles, ganha som cristalino em nova versão restaurada É o quarto relançamento de Lp da banda britânica, os outros três foram "Sgt. Pepper's", "The Beatles", mais conhecido como "Álbum Branco", e "Abbey Road"

O relançamento do disco "Let It Be", o último da carreira dos Beatles, veio com atraso de um ano por causa da pandemia. O original, lançado em 1970 --mas quase todo gravado em janeiro de 1969, quando foi idealizado para se chamar "Get Back"--, curiosamente teve o mesmo atraso, após ficar engavetado. A diferença entre eles está na remixagem e na remasterização feitas...