Magazine Disco de Fiona Apple foi o queridinho da crítica em 2020

Fiona Apple teve o álbum mais bem avaliado pela crítica musical em 2020. Fetch the Bolt Cutters, lançado em abril, foi lembrado quase de maneira unânime nas principais listas de melhores do ano dos veículos de imprensa americanos. Segundo estudo da reportagem, ela foi citada em 12 das 13 listas analisadas. O levantamento inclui as listas de jornais como o New York Times ...