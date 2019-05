Magazine Diretores de 'Bacurau' vislubram chancela internacional com prêmio em Cannes Filme brasileiro vencedor do Prêmio do Júri no festival francês espera portas abertas ao redor do mundo. No Brasil, filme estreia em agosto

Ao gritar “Um beijo para todo mundo no Recife” no Palais des Festivals de Cannes, com o Prêmio do Júri de Cannes, Kleber Mendonça Filho estava fazendo mais do que afago em sua terra natal, em meio à consagração na disputa oficial da mais prestigiada seleção competitiva do mundo: seu gesto de carinho é um indicativo de sua curiosidade acerca da carreira nacional de Bacurau...