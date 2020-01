Magazine Diretora Greta Gerwig acerta o tom em nova versão do filme Adoráveis Mulheres É a sexta adaptação do livro de Louisa May Alcott, sendo as duas primeiras obras ainda do período silencioso

Em sua edição de novembro/dezembro, a revista Film Comment – editada pela associação do Lincoln Center, de Nova York – dedica a capa e oito páginas internas à entrevista com a diretora e roteirista Greta Gerwig, de Adoráveis Mulheres. É a maior matéria da edição, que também contempla dois dos filmes mais falados do ano que passou - O Irlandês, de Martin Scorsese, e ...