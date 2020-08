Magazine Diretor Wim Wenders chega aos 75 anos sendo o amigo por excelência do cinema Em comemoração aos seus 75 anos, diretor alemão ganha exibição de seus filmes no streaming Belas Artes à la Carte

De todos os principais cineastas do chamado novo cinema alemão (estávamos nos anos 70 do século passado), o mais próximo da nouvelle vague era, de longe, Wim Wenders. Werner Herzog tinha uma ligação profunda com o romantismo, enquanto a ligação mais profunda de R.W. Fassbiner era com Douglas Sirk, que, embora sendo um produto da fina cultura da República de Weimar, film...