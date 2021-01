Magazine Diretor do BBB, Boninho, conta que confinamento já começou e diz que não haverá Casa de Vidro A atração na Globo estreia no próximo dia 25

O diretor Boninho voltou a dar pistas sobre a nova dinâmica do BBB 21 que está por vir. A atração na Globo estreia no próximo dia 25. Em resposta a uma postagem em seu próprio Instagram, contou que os participantes já estão confinados em um hotel. “Começou ontem”, revelou ele ao afirmar que o confinamento se iniciou no último domingo (3). A ideia é deixar os ...