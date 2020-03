Magazine Diretor de The Batman divulga as primeiras imagens do novo “Batmóvel” Veículo segue uma linha mais esportiva que as anteriores

Sai o quase-tanque-de-guerra da trilogia do Nolan, entra uma “caranga” mais esportiva para o filme The Batman. Nesta quarta-feira (4), o diretor da produção, Matt Reeves, revelou as primeiras imagens do veículo que o super-herói deve dirigir pelas ruas lúgubres e perigosas de Gotham City. Enquanto a trilogia de Nolan tinha um Batmóvel robusto, parecendo um Hummer...