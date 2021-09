Magazine Diretor de 'Jogos Mortais' volta ao terror com 'Maligno' Longa tem boas cenas de tensão no começo, mas se perde pela metade e quase descarrila no fim

Com Jogos Mortais, no início dos anos 2000, James Wan ficou conhecido como o guru do “torture porn”, filmes de terror que se esbaldam em cenas violentas. Na década seguinte, nas franquias Sobrenatural e Invocação do Mal, ele inaugurou uma fase mais fantasmagórica, menos sanguinolenta - com interrupções significativas para dirigir os blockbusters Velozes e Furiosos 7 ...