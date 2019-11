Magazine Diretor de berço e ousado

Joaquim Pedro de Andrade, diretor e roteirista de Macunaíma, era filho de Rodrigo Mello Franco de Andrade, criador do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (depois renomeado de Instituto, atual Iphan). Rodrigo era amigo de muitos dos modernistas, principalmente de Mario de Andrade. Joaquim, portanto, teve convivência em sua infância com o autor do livro, ...