Magazine Diretor de 'Assassin's Creed: Valhalla' promete game brutal, acessível e customizável Eric Baptizat reflete sobre processo de criação do jogo, previsto para novembro

"Assassin's Creed: Valhalla" promete uma experiência completamente diferente do que já foi apresentado pela série de jogos mundialmente famosa. É o que diz Eric Baptizat, diretor do game, que afirma que existirão diferentes formas de aproveitar o novo título, cujo lançamento está previsto para 17 de novembro no PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One e Xbox S...