Direto da Coreia do Sul, o filme Parasita chega aos cinemas goianos Filme trabalha a questão das grandes disparidades sociais que se impõe como problema

Mesmo no mundo afluente, a questão das grandes disparidades sociais se impõe como problema. Se é dramática em países como o Brasil, não deixa de incomodar em paragens mais desenvolvidas, como a Coreia do Sul. É de lá que vem esse inquietante Parasita, de Bong Joon-ho, já bem conhecido aqui por seu O Inquilino, flerte com o cinema de gênero fantástico.Com esse...