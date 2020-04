O boom das lives dos DJs esbarra também em suas restrições, como a dos direitos autorais. Algumas redes sociais, como o Instagram, têm interceptado as transmissões por conta de músicas tocadas nos sets. De acordo com a DJ Pri Loyola, que costuma fazer discotecagem em vinil, Instagram, Facebook e YouTube têm barrado as lives.

“Toda vez que você toca uma música que tem esse direito autoral registrado, ele trava. Eu até fiz uma de reggae para um festival de Belo Horizonte, só que travou umas três vezes. A galera tem apelado para outras alternativas”, explica Pri. Uma das soluções encontradas pelos DJs é de já deixar gravado o set e subir a apresentação no YouTube. “As lives têm funcionado melhor para os próprios artistas cantando suas próprias músicas”, lamenta.