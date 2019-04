Magazine Dire Straits Legacy apresenta-se neste sábado no Goiânia Arena O projeto, liderado pelo tecladista e arranjador Alan Clark, reúne alguns dos integrantes da formação clássica do grupo britânico liderado por Mark Knopfler, que fez enorme sucesso nos anos 1970 e 1980

Os primeiros acordes da eterna Walk Of Life, do grupo britânico Dire Straits, têm o poder de transportar seus fãs para algum lugar no passado onde a vida parecia bem melhor. O clima de nostalgia deve dar o tom do show da Dire Straits Legacy, neste sábado, às 21 horas, no Goiânia Arena. O projeto, liderado pelo tecladista e arranjador Alan Clark, reúne alguns dos...