Magazine Dire Straits Legacy adia turnê no Brasil para setembro Primeiros shows da banda no País estavam marcados para esta semana; Goiás receberia a apresentação no dia 28 de março

A turnê da banda britânica Dire Straits Legacy no Brasil, que começaria em São Paulo nesta quarta-feira (18), foi adiada para setembro como prevenção ao coronavírus. Os músicos se apresentariam em Goiás no dia 28 de março, no CEL da OAB, localizado em Aparecida de Goiânia. A turnê comemora 43 anos do grupo na estrada. A Boom Produções, responsável pelas apresentações da Dir...