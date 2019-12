Magazine Diogo Tabah é atração do projeto Terça Tem Música, no Metropolitan Mall

O músico Diogo Tabah (foto) é a atração desta terça-feira, em mais uma edição do projeto Terça Tem Música, no Metropolitan Mall. Realizado entre os restaurantes Steak In e Artesano Maestro, a partir das 19 horas, a noite musical promete um repertório de grandes sucessos da MPB, além de samba, samba rock e rock nacional. O evento não terá cobrança de couvert artíst...