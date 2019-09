Magazine Diogo Nogueira apresenta show da turnê 'Tá Faltando o Quê?', nesta sexta, em Goiânia Ao POPULAR, cantor falou sobre carreira, indicações ao Grammy Latino e possível homenagem a seu pai, o sambista João Nogueira

De grata surpresa do samba a um dos expoentes da sua geração. O cantor Diogo Nogueira mudou de patamar ao longo de 12 anos de carreira, muito por conta dos sucessos e pela qualidade do trabalho, indicado várias vezes ao Grammy Latino e com duas conquistas. O grande momento será compartilhado com os fãs goianos em show da turnê Tá Faltando o Quê?, nesta sexta-feira (20), à...