Magazine Diogo Miranda abre individual de abstratos Mostra que será aberta nesta terça-feira no MAG segue até 28 de julho

O artista plástico Diogo Miranda abre exposição nesta terça-feira, às 19 horas, no Museu de Arte de Goiânia (MAG). Os trabalhos da mostra individual ficarão expostos até 28 de julho, na sala Amaury Menezes, com entrada franca. Com obras abstratas (foto), Miranda aborda a procura por sentidos, em um mundo repleto de ambiguidades, expressando sentimentos e idei...