Magazine Dinho Ouro Preto faz show solo em projeto musical

O líder vocal da banda Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, é a próxima atração do projeto musical Flamboyant In Concert e os ingressos já estão disponíveis para troca com apresentação de notas fiscais. Desta vez o cantor volta a Goiânia com seu projeto solo, no qual apresenta uma seleção de clássicos do rock nacional e internacional. A apresentação será no dia 25, às 19h...