Magazine Digo 2021 discute a mulher LGBTI+ no audiovisual com programação que destaca artes e política Destacar a produção audiovisual relacionada à pluralidade de corpos e discutir temáticas que envolvam sexo e gênero são alguns dos alicerces do Digo

Os primeiros minutos de Vento Seco (2020), filme do diretor goiano Daniel Nolasco, já antecipam as quase 2 horas de longa-metragem: em um clube do interior, corpos se exibem sob o sol em uma manhã quente. A produção, gravada em 2019 em Catalão, no Sudeste Goiano, integra a programação de abertura do Digo 2021 - Festival da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiá...