Meditação de limpeza energética, meditação específica para ansiedade, reiki, ioga, thetahealing. Diversas práticas contribuem para que sejam criados hábitos meditativos para a saúde mental em tempos de pandemia do novo coronavírus. No caso da médica Paula Christina de Abrantes Figueiredo, de 39 anos, as aulas de ioga ajudam no momento de escapismo de limpeza mental. Para ela, a meditação faz com que a mente se acalme, pensar mais antes de agir e a dormir melhor.

“Essa quarentena, para mim, já teve muitas fases. No começo, minha ansiedade era tanta que, mesmo sem qualquer outro sintoma de gripe, eu sentia falta de ar. Foi difícil sentar e meditar”, conta. As aulas de ioga eram o único momento em que Paula percebia que não havia falta de ar, mas que estava respirando errado. “Depois de fazer ioga, eu sentia o meu corpo mais leve e o momento de meditação na aula era o meu tempo de desligar a mente.”