Magazine Diego & Arnaldo e grupo Raça Negra são as principais atrações da festa Moagem no Deu Praia A programação conta também com outras atrações, caso de Eder & Emerson, do pagodeiro Marquinhos SP, do cantor e compositor Thomas Guedes e encerra-se com o DJ Almy

Amantes de samba romântico e de sertanejo têm encontro marcado nesta sexta-feira (31), a partir das 16 horas, no espaço Deu Praia, com shows do grupo Raça Negra e de Diego & Arnaldo. A apresentação faz parte da festa Moagem, título que batiza o novo DVD da dupla, gravado no ano passado em Brasília. A programação conta também com outras atrações, caso de Eder &am...