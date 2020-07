Magazine Dicas preciosas ensinam a não errar na hora de harmonizar vinho e comida Na hora de comprar a bebida, a escolha errada pode provocar uma confusão de sabores que não valorizam nem o vinho nem a comida

O inverno começou oficialmente no Brasil, mas a queda nas temperaturas já pode ser sentida há algumas semanas. Para os goianos, é frio suficiente para explorar pratos e combinações que não se dão tão bem com o calor. Risotos, massas com molhos encorpados e muito queijo; para acompanhar, um bom vinho. Na hora de comprar a bebida, a escolha errada pode provocar...