Magazine Dicas para cuidar do coração Não só os cardiopatas precisam ficar atentos à saúde do coração. Confira cinco dicas que servem para todos que querem cuidar de um dos órgãos mais importantes do corpo.

Diminua o salO uso do sal em excesso proporciona o aumento da pressão, além de ser causa importante para outras doenças do sistema cardiovascular. Evite o estresseO estresse emocional aumenta os níveis de pressão e é um fator de risco de doenças cardíacas. Faça atividade físicaQuando você faz exercícios com frequência, o coração trabalha c...