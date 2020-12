Magazine Dicas para a virada

Passar a virada do ano em casa sozinho não precisa ser sinônimo de programa furado e pode ser muito divertido e com segurança. Não faltam dicas para deixar a última noite do ano animada. Realize uma reunião virtual com amigos e familiares e marque um horário para que todos se reúnam virtualmente, conversem e comam a ceia. Maratone aquela série que você sempre quis assis...