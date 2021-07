Magazine Dicas de drinques para o tempo frio

CHOCOLATE QUENTE IRLANDÊSUm toque alcoólico em uma receita que todo mundo costuma fazer em casa. É esta a ideia do mixologista Gui Marques para os dias de clima mais ameno em Goiás. “A adição do uísque aqui - a ideia é usar o irlandês, mas não obrigatoriamente - traz um sabor amadeirado e complexo no chocolate quente, o que dá uma nova roupagem, mais adulta, ...