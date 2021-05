Magazine Diagnóstico e controle

Um diagnóstico correto é fundamental para manter os quadros alérgicos sob controle, evitar infecções e inflamações e possíveis quadros associados, como o da asma. Os cuidados diários da advogada Eduarda Mariano Silva Milhomem com a limpeza e higiene pessoal precisam de reforço nessa época do ano. “Lavar o nariz com soro fisiológico diariamente, não utilizar vassoura ...