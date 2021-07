Hoje é Dia Internacional do Chocolate, doce feito de cacau e açúcar que teve origem na América Central e, a partir da colonização, conquistou o mundo. Para comemorar a data, o POPULAR fez um levantamento de cinco lugares em Goiânia onde você pode se deliciar com a iguaria, seja no formato de torta, bolo, doce, pasta, bebida, mousse ou sorvete. Há opções para todos os gostos.

Cravo e Canela

Com a tradição de quem está no mercado goianiense há 34 anos, a confeitaria conta com diversas opções para quem quer sair da rotina, como o “brunch”. Além das famosas tortas de chocolate à pronta entrega, a casa também conta com uma linha saudável, com grande variedade de opções Low Carb, para quem não abre mão de gostosuras, mas não quer sair da dieta.

Endereço: Av. T-10, nº 235, Setor Bueno, Goiânia.

Contato: (62) 3942-9474

Delivery: IFood, Uber Eats ou Rappi. A confeitaria também conta um serviço próprio de entrega.

@cravoecanelaconfeitaria

Mariana Perdomo

O carro chefe da confeitaria goiana é a original torta no pote. Surgiu de uma forma inesperada: recheios de uma torta, dentro do pote de sorvete. O cardápio variado, são diversas opções de bolos, tortas, palha italiana, brigadeiro no pote, bala de coco, cone especial, entre outros, todos feitos de forma caseira. Não possuem conservantes ou processos industrializados.

Endereço: Av. T-4, nº 1.478, Ed. Absolut, Sala 01. Goiânia-Go

Contato (62) 3093-8989 / (62) 99834-9394.

@marianaperdomoconfeitaria



Luí Doces

O ateliê se inspira nas pâtisseries francesas, na tradição da qualidade do chocolate belga, com doces de sabor suaves e leves. Especializado em doces finos e chocolates, o local também apresenta opções de tortas e sobremesas. Cada um dos produtos é feito de modo artesanal. A loja conta com um delicioso café e mix de produtos para serem saboreados no local. Também trabalha com eventos como casamentos, aniversários de 15 anos, noivados, maternidade e batizados.

Endereço: rua 132, nº 517, Setor Sul (em frente ao Clube de Engenharia)

Contato: (62) 3638-6360 ou 98538-2925.

@luidoces

Richesse

Com mais de 80 tipos de tortas disponíveis no cardápio, além de salgados finos e gelatos, a Richesse é ponto certo para quem não vive sem uma guloseima que leva chocolate na receita. Com doces personalizados, também oferece produtos para casamentos, aniversários e eventos em geral. A casa ostenta o título de primeira gelateria artesanal goiana, com mais de 20 sabores exclusivos de gelatos e picolés.



Endereço: Av. República do Líbano (Setor Oeste); Alameda Dom Emanuel Gomes (Setor Marista); Flamboyant Shopping; Goiânia Shopping; e Empório Prime.

Contato: (62) 3212-5898

@richesseconfeitaria



Gastroliê das Meninas

Como falar de chocolate sem pensar em brigadeiro? Impossível, né! Brasileiro ama as bolinhas feitas de leite condensado e chocolate e com o goianos não é diferente. Uma das primeiras lojas na cidade a se dedicar a essa paixão nacional foi a Brigaderia das Meninas, que oferecia 30 sabores de brigadeiros gourmets, além de outros tipos de doces infantis, bolos, brownies, tortas geladas, pão de mel, palha italiana e bolos. As proprietárias ampliaram o cardápio, passaram a oferecer opções salgadas e a casa mudou de nome, se tornando o Gastroliê das Meninas. Mas os brigadeiros continuam os mesmos.

Endereço: Rua 139, nº 42, Setor Marista.

Contato: (62) 99114-8176

@gastroliedasmeninas