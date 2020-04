Magazine Dia Mundial do Autismo: Garoto de 12 anos se conecta com o mundo por meio das artes visuais Augusto Mangussi coleciona diversas exposições pelo Brasil e até no exterior graças às telas que pinta

A arte como forma de expressão, somada à imaginação de uma criança e uma forma única de enxergar e interpretar o mundo. Augusto Mangussi tem apenas 12 anos e uma lista de exposições pelo Brasil – e fora dele – que mostram o reconhecimento de seu talento com a pintura. Diagnosticado com autismo ainda bebê, o garoto ganhou com as artes plásticas muito mais que u...