Muito se especula sobre a época em que se descobriu a cerveja. Existe um consenso que essa história teve início na Mesopotâmia, há aproximadamente 9.000 anos. Sua descoberta foi acidental a partir de um punhado de cevada que, deixada ao relento, teria tomado chuva e, devido à umidade, os grãos teriam germinado, fermentado e dado origem a um líquido de sabor diferente. Nesta época, eram as mulheres as responsáveis pela fabricação e distribuição das cervejas. Foram elas que desenvolveram as primeiras técnicas.



A cerveja era considerada uma bebida divina e oferecida aos deuses venerados na época. Naturalmente que as cervejas conhecidas hoje nada têm a ver com aquele líquido que se bebia na antiguidade. O cereal mais utilizado era o trigo e era bastante comum a adição de ingredientes tais como tâmaras, uvas, alecrim, gengibre, mel, avelãs etc.



Durante a Idade Média, os monges contribuíram para a disseminação da cerveja ao levarem a produção para dentro dos mosteiros. Ali, as cervejas eram servidas aos hóspedes viajantes e ainda serviam de alimento para os períodos de jejum dos religiosos, nos quais alimentos sólidos eram proibidos. Foi durante esta fase que a cerveja começou a adquirir características que persistem até os dias atuais. Alguns mosteiros da Bélgica, Holanda, Alemanha, Áustria ainda produzem cervejas com receitas com pouca ou nenhuma modificação. Um tipo especial de mosteiro, os Trapistas, é um ótimo exemplo de guardião incrível de receitas e segredos de produção cervejeira.



Já na Era Moderna, o desenvolvimento tecnológico provocou uma revolução na produção cervejeira ao possibilitar o uso de máquinas a vapor, termômetros e especialmente da refrigeração. A refrigeração, aliás, foi fator decisivo para a expansão das cervejas tipo lager, que necessitam de clima frio para sua confecção e até então eram produzidas apenas nos meses de inverno.



No século 20, houve uma disseminação mundial de um estilo de cerveja, o mais conhecido de todos, o American Lager, estilo em que se enquadram as cervejas produzidas em larga escala por grandes multinacionais. Neste exato momento de nossa história, existe um movimento muito forte, em nível mundial também, que tem o objetivo de resgatar a produção de cervejas de sabor elaborado, através de técnicas de produção mais cautelosas e utilizando ingredientes de alta qualidade.

*Paulo Zorzetti é sommelier de Cervejas pela ABS-SP (Associação Brasileira de Sommeliers-SP), mestre em Estilos Cervejeiros pelo Instituto da Cerveja- SP e proprietário da Belgian Dash-Cervejas Especiais.