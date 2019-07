Magazine Dia instrumental do Projeto Sons de Mercado passa a ser aos domingos

O músico Sérgio Pato (foto), o Coletivo Superjazz e o DJ Dudão Melo são as atrações do primeiro dia de nova fase do projeto Sons de Mercado. O dia instrumental do projeto agora passa a ser realizado aos domingos, nos finais de tarde, sempre a partir das 16 horas, no Centro Cultura Mercado da 74. Além das atrações musicais, o projeto tem ainda feira de antiguidades e food...