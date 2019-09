Magazine Dia do Sorvete: contra o calor, nhac! Até quem tem alguma restrição alimentar pode se jogar na casquinha e aproveita as opções sem glúten, lactose ou açúcar

Uma mistura de leite, creme, açúcar e, dependendo do sabor, alguma fruta ou pasta de castanha. Sorvete é isso. Pelo menos de acordo com a receita original, que vem da Italia, onde, dizem os paladares mais exigentes, se come o melhor gelato do mundo. Com o tempo, porém, a receita foi sendo adaptada e passou a conter, por exemplo, espessantes, aromatizantes e gordura...