Magazine Dia do Silêncio: O POPULAR indica espaços no meio de Goiânia que oferecem quietude e sossego Comemorado nesta terça-feira em todo o País, o Dia do Silêncio tem o objetivo de conscientizar as pessoas dos males que a poluição sonora provoca

O som estridente do alarme avisa que é hora de acordar. Na TV, o noticiário aponta que o dia será longo e agitado. Dentro do carro, o ruído das buzinas incomodam. Do lado de fora, o tec-tec da construção cria eco. Não adianta nem aumentar o volume do rádio. Cidade com mais de 1,3 milhões de moradores, Goiânia cresce e, claro, é quase impossível ficar em quietude e...