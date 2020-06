Magazine Dia do Cinema Brasieiro: confira lista com filmes nacionais que merecem ser vistos e revistos

Em 19 de junho de 1898, o ítalo-brasileiro Afonso Segreto (primeiro cinegrafista e diretor do País) registrou as primeiras imagens em movimento no território brasileiro, na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Por isso, decidiu-se instituir essa data para comemorar o Dia do Cinema Brasileiro. A produção cinematográfica do País é riquíssima e pode ser conferi...