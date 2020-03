Magazine Dia de aprendizado

As irmãs Velma Suzana e Selma Batista foram conferir o primeiro dia de Expo Viver junto com o grupo da Ong + Ação. Elas, no entanto, davam as suas escapadas — bem juntinhas, de braços dados, para que Velma possa auxiliar sua irmã que é deficiente visual. Assistiram a palestras, conheceram alguns stands e se surpreenderam com a quantidade de stands que estão presentes....