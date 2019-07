Magazine 'Dia de Alegria' é celebrado com espetáculo no Circo Tirullipa, em Goiânia Projeto da TV Anhanguera acontece neste sábado (27) e crianças de até 4 anos não pagam

A TV Anhanguera promove, neste sábado (27), às 11h, a última edição especial de férias do "Dia de Alegria", no Circo Tirullipa, no estacionamento do Flamboyant Shopping, em Goiânia. Os ingressos para o espetáculo serão trocados por 1 kg de alimento não perecível na sede da TV Anhanguera, entre 8h e 20h, até sexta-feira (26). As trocas de ingressos são limitadas a cinc...