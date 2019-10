Magazine Dia das Bruxas terá oficinas e brincadeiras em espaço temático

Oficinas e brincadeiras com temática do Dia das Bruxas animam o espaço Casa da Bruxa, no Buena Vista Shopping, nesta quinta-feira. Há opções pagas e gratuitas. O Halloween começa com o Pumpkin Carving às 11 horas. Será uma oficina em grupos de entalhe em abóbora para criar jack-oh-lanterns. O monitor explicará durante a oficina porque a abóbora é um dos símbolos do Hal...