Magazine Dia da Pizza

Poderia ser todo dia, mas 10 de julho foi escolhido o Dia da Pizza. A data foi escolhida em 1985 pelo então secretário de Turismo de São Paulo, Caio Luiz de Carvalho, durante um concurso estadual que elegeria as dez melhores receitas de mussarela e margherita. O sucesso da iniciativa foi tão grande que o dia do encerramento do concurso, 10 de julho, foi escolhido como...