Diz-se que algo envelhece mal quando traz referências e situações que se mostram datadas, até mesmo absurdas quando o que era tolerado no passado torna-se inaceitável no presente. Isso sempre ocorreu com filmes, novelas, livros, músicas, que, de uma forma ou outra e em diferentes medidas, revelam-se anacrônicos, com abordagens ultrapassadas. No Brasil, poucas temáticas têm se deparado com essa situação como as representações de empregadas domésticas.

No dia 27 de abril é lembrado por aqui o Dia da Empregada Doméstica, data que vem ganhando novos contornos com o tempo. E isso se expressa nas obras culturais quando as reencontramos. Nesse tempo de tantas reprises por causa da pandemia, isso fica ainda mais evidente. Até poucas semanas atrás, havia no ar dois trabalhos do novelista Manoel Carlos - Laços de Família, na Globo, e Mulheres Apaixonadas, no Viva - que causaram discussão nas redes sociais sobre qual o papel que coube às empregadas.

Tanto em Laços de Família (produzida em 2000), quanto em Mulheres Apaixonadas (levada ao ar originalmente em 2003), as empregadas domésticas aparecem constantemente, mas sempre em uma posição subalterna, denotando até mesmo certa exploração. Nas duas novelas, há uma funcionária que se chama Zilda; em ambas, as personagens são vividas por atrizes negras (Thalma de Freitas e Roberta Rodrigues); nas duas, a empregada parece não ter horário para começar ou terminar o serviço, moram no emprego e não têm vida social.

Nas duas novelas, há diversas cenas que remetem quase a um regime de escravidão, já que elas têm quase que implorar pequenas folgas e estão sempre expostas aos humores dos patrões. Em Laços de Família, Zilda ouve gritos da nora da patroa com frequência e tenta acalmar a protagonista, mesmo levando patadas. Em Mulheres Apaixonadas, a funcionária é abertamente assediada sexualmente pelo filho dos donos da casa, algo visto com humor e naturalidade na trama.

Essa é uma herança de outros tempos que consolidaram uma cultura escravagista, em que quase todas as empregadas domésticas são negras e precisam suportar humilhações, cargas descomunais de trabalho, quartinhos apertados onde precisam se enfiar nos fundos da casa ou na área de serviço de amplos apartamentos. Isso é reproduzido em histórias de ficção, relegando essas funcionárias a papéis secundários.

Desde as novelas de época, quando as aias serviam em regime de escravidão a suas sinhazinhas, até às produções contemporâneas, por muito tempo vigorou esse tipo de estereótipo tácito em torno das domésticas. Em um estudo realizado na PUC do Rio de Janeiro, a pesquisadora Lícia Marta da Silva Pinto trata do assunto, mostrando que as produções televisivas de ficção ilustram uma realidade que parecia aceita por boa parte da sociedade durante um longo tempo.

“Apesar dessas várias diferenças nas representações, observa-se constantemente uma subserviência, fidelidade e admiração presente tanto nas personagens empregadas quando nos mordomos com relação às patroas (patrões), apesar de nem sempre serem bem tratadas de volta, que remete ao papel servil ao qual os trabalhadores domésticos são reservados como uma forma de distinção do papel de cada um nessa relação trabalhista”, constata a pesquisadora.

Entre as personagens mencionadas pela pesquisadora, está a que a atriz Juliana Paes viveu também na novela Laços de Família, que acaba tendo um final trágico na trama após ceder aos assédios do patrão e ficar grávida dele. Mas Lícia Maria consegue perceber algumas mudanças, sobretudo após o ano de 2012, quando duas novelas da Rede Globo, Cheias de Charme e Avenida Brasil, colocaram as empregadas domésticas no centro da história, como protagonistas, espelhando novas relações trabalhistas.

De fato, Cheias de Charme trazia as “empreguetes”, vividas pelas atrizes Taís Araújo, Leandra Leal e Isabelle Drummond, como as heroínas do folhetim. As três começam a trama como empregadas domésticas e acabam se transformando em estrelas da música. Outras personagens coadjuvantes da produção também eram empregadas domésticas e fizeram igual sucesso junto ao público. Já em Avenida Brasil, a personagem vingadora Rita (Débora Falabella) entra na casa da inimiga Carminha (Adriana Esteves) como empregada.

“No entanto, notamos o quanto alguns estereótipos ainda são reforçados nesses personagens por conta da presença pontual de marcadores sociais que perpassam essa profissão”, ressalva a pesquisadora Lícia. Outro estudo, este feito na Universidade Federal do Rio de Janeiro por Isabella Catão Pereira, trata dos estereótipos encontrados sobre as empregadas domésticas em novelas da Globo. Segundo ela, a emissora leva ao ar histórias com empregadas domésticas desde 1967, com a telenovela Rainha Louca.

Ele lembra que a primeira produção global a ter uma empregada doméstica protagonista é de 1974, chamada Supermanoela. Na trama de Walter Negrão, a personagem Manoela é vivida por Marília Pêra, empregada de bons sentimentos que conquista os empregadores. Mas a história das novelas não é benéfica nesse sentido. “Os artistas negros enfrentaram grandes dificuldades e preconceitos para conseguir personagens fora do padrão de empregados, escravos”, pontua a pesquisadora.

Isso se vê nos personagens vividos por atrizes consagradas e de carreiras longevas, como Chica Xavier, Cléa Simões, Zezé Motta e Jacyra Sampaio, que ficou marcada exatamente por interpretar a Tia Nastácia em uma das versões do Sítio do Picapau Amarelo. “Esse estereótipo do negro como escravo, subalterno e subserviente tem suas raízes culturais da época da escravidão no Brasil. Baseados em teorias racistas, perpetuam até hoje tanto no imaginário da sociedade quanto em representações ficcionais”, complementa Isabella.

A que horas ela volta?

Em 2015, um filme da cineasta Anna Muylaert trouxe uma série de discussões sobre o papel que as empregadas domésticas costumam exercer em casas de classe média alta. A protagonista, vivida por Regina Casé em uma interpretação elogiada e premiada, trabalha na casa de uma família, que tem um filho. Ela cuida do garoto por muitos anos, até vê-lo crescer, mas sempre com o sonho de trazer para morar consigo a filha que precisou deixar no Nordeste, com a avó, quando veio para São Paulo para buscar uma vida melhor.

Essa menina cresce e vai fazer vestibular. É a hora do reencontro de mãe e filha, mas na casa dos patrões. A moça, vivida por Camila Márdila, começa a contestar a lógica de convivência entre os donos da casa e seus empregados, trazendo um debate sobre até que ponto vai a frase tantas vezes repetida nessas situações: “Ela é praticamente da família”. É da família, mas não pode fazer as refeições com todos da casa. É da família, mas não podem se divertir juntos. É da família, mas a empregada nunca entrou na piscina no quintal.

Esse debate incendiou a recepção que o filme teve, uma vez que ele escancara a hipocrisia que vigora, desde sempre, e que tenta amenizar as separações de classe apenas no discurso e não nos atos cotidianos. As novas gerações, mais conscientes de seus direitos e mais informadas sobre temas tantas vezes soterrados, já não aceitam tais situações como naturais e passam a enxergar o tamanho das desigualdades em que elas e suas famílias estão mergulhadas historicamente. Há uma fissura em um acordo injusto e discriminatório.

Essa é uma fratura exposta que há muito tempo sangra. Quando a atriz Hattie McDaniel tornou-se a primeira negra a ganhar um Oscar de atriz coadjuvante por seu trabalho no clássico E o Vento Levou..., quando fez o papel de uma empregada ainda nos Estados Unidos escravocrata, ela não pôde participar de alguns eventos ligados à premiação porque não era permitido o ingresso de pessoas pretas. Para participar da noite de entrega do Oscar, ela precisou de uma autorização especial para estar no teatro junto com os brancos.

No filme Histórias Cruzadas, baseado no livro A Resposta, de Kathryn Stockett, as principais personagens são empregadas domésticas negras que trabalham para casais brancos, dentro de um contexto de segregação racial. Os conflitos que essa relação estranha causa são registrados por uma jovem que não se conforma em ver aquela situação de maneira passiva. Isso faz com que a porta do inferno seja aberta, de onde saem todos os demônios ligados ao racismo, projetados no tratamento dado às empregadas.

Carolina e Clementina

Na literatura brasileira, um nome poderoso quando se fala em representatividade é o de Carolina Maria de Jesus, autora de um livro extremamente relevante nesse sentido: Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Sua trajetória revela as muitas dificuldades que uma mulher negra, pobre, que trabalhou como empregada doméstica e catadora de materiais recicláveis e que viveu numa favela em São Paulo passa em um país que tem suas estruturas baseadas em lógicas racistas e desiguais.

Seu talento literário só foi descoberto por acaso, quando o jornalista Audálio Dantas a conheceu durante uma reportagem e percebeu que ela tinha uma série de cadernos escritos à mão, onde registrava suas experiências. São textos que cobrem o período entre 15 de julho de 1955 e 1º de janeiro de 1960. A luta pela sobrevivência, a procura por comida e vestuário, por manter sua paixão pela leitura, que lhe permitiram escrever tão bem. Uma nova edição desse trabalho antológico foi lançada no ano passado, pela Editora Ática.

Fome e racismo estão presentes no livro, ao mesmo tempo que mostra como tais injustiças são nutridas por discriminações cotidianas, como aquela que é estabelecida entre patrões e empregados domésticos. A gênese dos males está na naturalização dessas atitudes, quando são repetidas sem ser combatidas. Recentemente, as netas da autora avaliaram que os problemas apontados pela avó continuam vigentes e reclamaram que as dificuldades financeiras mantêm-se em suas vidas. O quadro não parece ter mudado muito.

A história da revelação de Carolina Maria de Jesus guarda certa semelhança com uma outra empregada doméstica, com o mesmo sobrenome religioso, que tinha um talento imenso desperdiçado, até que na maturidade teve a chance de mostrá-lo ao público. Trata-se de Clementina de Jesus, uma das rainhas do nosso samba, que cantava sem maiores pretensões em bares nos intervalos de seus deveres na arrumação e limpeza de casas de família. Descoberta por um produtor, gravou discos e virou lenda.

Clementina, moradora do subúrbio e ativa praticamente do candomblé, tornou-se uma representante legítima de espaços e culturas tantas vezes desprezadas. Com sua voz grave e um ritmo nato, ela ganhou canções de João Bosco e Chico Buarque, que desejavam ouvir tais composições com sua interpretação única. Mas isso aconteceu depois de Clementina trabalhar por 20 anos como empregada doméstica, ainda que desde criança tivesse contato direto com a música por meio do pai violeiro e dos cânticos dos terreiros que frequentava.

Empregadas na TV

Em novelas, séries ou programas de humor, a TV criou estereótipos para as empregadas.

As cômicas

As hilárias Edileusa (Cláudia Jimenez) e Neide Aparecida (Márcia Cabrita), da sitcom Sai de Baixo, ou a invocada Marinete (Cláudia Rodrigues), da série A Diarista, são exemplos em que as empregadas domésticas foram retratadas como personagens para fazer o público rir. Nesses casos, geralmente elas foram mostradas como pessoas que adoravam uma fofoca, falavam errado e eram adeptas de simpatias e superstições. Já a paranaense Bozena (Alessandra Maestrini), no programa Toma Lá, Dá Cá, foi criada como uma falastrona, inconveniente e um tanto maluca. Em todos os casos, as personagens são tratadas quase a pontapés pelos patrões, ganhando apelidos difamatórios e referências à escravidão.

As vilãs

Entre as empregadas domésticas trazidas pela TV, sempre surgem as personagens em quem não se pode confiar. Muitas vezes são cúmplices de falcatruas e infidelidades dos patrões. Outras vezes, são retratadas como ladras ou que nutrem uma inveja abissal de quem tem mais dinheiro. Uma criação clássica é Nice, a babá de Anjo Mau, novela de Cassiano Gabus Mendes e que ganhou remake anos depois. A vilã, vivida primeiramente por Susana Vieira e depois por Glória Pires, fazia de um tudo para fisgar o patrão bonitão e endinheirado. As governantas maléficas também são populares, como a vivida por Nathália Timberg em A Sucessora, que infernizava a vida da nova mulher do dono da casa.

As assediadas

A beleza é sempre a desculpa dos patrões assanhados para investirem contra suas empregadas domésticas, assediando e até forçando relações com elas. Nas novelas, não é raro retratar-se isso como algo até certo ponto normal, dando a esses homens um certo carisma de conquistadores. As novelas de Manoel Carlos trazem tal situação com abundância, mas não são só elas. Uma relação de poder se estabelece nessas tramas, remetendo a histórias de época, como em A Escrava Isaura, em que o sinhozinho Leôncio tinha em sua escrava branca uma espécie de troféu. Chico Anysio criou o personagem Nazareno, que assediava a empregada (Monique Evans), enquanto humilhava sua esposa.

As misteriosas

Outra imagem muito propagada pelas teledramaturgia é a das empregadas cheias de segredos. Algumas delas fogem do passado, como Viviane (Nathália Dill), em Escrito nas Estrelas, e Madalena (Drica Moraes), em Era Uma Vez.. Há também as cúmplices dos deslizes do patrão, caso de Mina (Ilva Niño), cujo nome era gritado histericamente pela personagem Porcina (Regina Duarte), em Roque Santeiro. Ela sabia que a viúva nunca havia perdido o marido de verdade. Já em Rainha da Sucata, a personagens de Lolita Rodrigues guardava os mistérios da família de Glória Menezes e Paulo Gracindo, incluindo o fato de que sua filha (Patrícia Pillar) era fruto de uma relação dela com o patrão, que nunca a reconheceu.