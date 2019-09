Magazine Di Magalhães expõe aquarelas sobre Goiânia na sede da AGL

O artista plástico goiano Di Magalhães lança nesta quinta-feira, o livro Goiânia Bico de Pena e abre a exposição Aquarelas sobre Goiânia, na sede da Academia Goiana de Letras (AGL). A ação cultural, que contará com a presença do artista, se inicia às 18 horas e segue até 21 horas. A possibilidade de visitação das obras que estarão expostas no espaço cultural segue até ...