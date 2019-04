Magazine Di Magalhães abre mostra sobre Goiás e o Fogaréu Artista vilaboense resgata aspectos históricos da antiga capital e da tradição centenária

O artista plástico Di Magalhães abre nesta quarta-feira, às 20 horas, exposição de trabalhos que retratam a antiga capital e também da Procissão do Fogaréu, que ocorre mais uma vez na cidade na virada de quarta para quinta-feira. A mostra será realizada no Dedo de Prosa – Café e Bistrô, na própria cidade de Goiás, e fica em cartaz com visitação gratuita por 30...