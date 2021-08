Magazine Dez pistas para andar de skate em Goiânia Se antes a procura pelo skate já era grande na capital, depois das Olimpíadas a prática de popularizou

Com o skate e os equipamentos de segurança devidamente comprados, os pais se deparam com o fato de que o espaço de casa rapidamente se torna pequeno para a atividade. E vamos combinar: arrumar as coisas e fazer um passeio até uma pista ou espaço que dê para andar livremente é muito mais legal. Goiânia conta com uma diversidade de lugares para levar os pequenos — e, q...