Magazine Dez cuidados essenciais para praticar exercícios ao ar livre durante o tempo quente e seco Com baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas, atenção deve ser redobrados. Veja dicas de especialistas

Temperaturas lá em cima, umidade relativa do ar lá embaixo. Nessa época do ano, os goianos precisam de algumas adaptações no dia a dia para amenizar o desconforto, como usar roupas leves, manter os ambientes arejados e caprichar na hidratação da pele e do organismo como um todo. Manter a rotina de exercícios físicos pode ser uma tarefa desafiadora, principalment...